В Кузбассе обеспокоились информацией о педофиле-похитителе детей

В Сети появились тревожные новости о мужчине, который ездит на машине и подзывает к себе детей якобы для демонстрации котят. После того, как малолетние садятся в транспорт, то неизвестный увозит их. Как пишет издание «Vse42.ru», полиция смогла установить источник распространения этой информации.

Оказалось, что школьница 9 лет из микрорайона Чертинский по пути к бабушке увидела автомобиль, из которого доносились мяуканье или похожие звуки. Тогда она вспомнила истории про похищения детей и испугалась, что станет жертвой неизвестного. Она рассказала о своих предположениях сестре, а та начала публиковать предупреждения в Сети.

В полиции уточняют, что информация о педофиле в Белове не подтвердилась после проверок.