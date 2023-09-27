В Кузбассе ОПГ из четырех человек вымогала и грабила имущество у студентов

Стало известно, что под суд пойдут четыре человека из состава организованной преступной группы. Они вымогали у молодых людей ценности под вымышленными предлогами. Об этом пишет издание «Vse42.ru» .

Злоумышленники прибегли к различным способам запугивания для того, чтобы завладеть чужим имуществом. К слову, целью данной ОПГ из четырех являлись молодые люди, парни из образовательных учреждений.

Агрессоры использовали вымышленные предлоги для завладения ценностями, а также применяли физическую силу. В итоге, им удалось добыть имущество, стоимость которого оценивается в 100 тысяч рублей. Об этом узнали сотрудники полиции, после чего они задержали злоумышленников.

В скором времени над уголовниками состоится суд, и им может грозить до пятнадцати лет колонии.