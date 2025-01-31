В Кузбассе поймали разрушителя важного исторического памятника

Найден разрушитель памятника в память о Кольчугинском восстании в Ленинск-Кузнецком. Как сообщает VSE42.Ru со ссылкой на МВД Кузбасса, вандалом оказался малолетний местный житель.

Табличка на памятнике жертвам Кольчугинского восстания была разрушена давно, на что указывали местные жители. После жалобы в соцсетях полиция занялась поисками вандала: им оказался 9-летний мальчик. Выяснили и причину, по которой ребенок совершил проступок.

Как оказалось, дети катались недалеко от мемориала на санках и один из детей врезался в памятник, после чего разрушил табличку и добил ее своими зимним «транспортом». При этом полиции мальчик признался, что знал об исторической значимости изваяния, так как это рассказывали в школе.

К ответственности за неисполнение родительских обязанностей привлекли мать мальчика. Выясняют, принадлежит ли памятник к реестру культурного наследия.

Напомним, памятник посвящен событиям 1918 года, когда местные жители восстали против военной диктатуры адмирала Колчака. Протест сурово подавили: погибшими стали 600 участников. Современные ленинск-кузнечане хранят об этом память и особенно возмутились повреждению в соцсетях.