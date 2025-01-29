Важный памятник разрушили в кузбасском городе

В соцсетях жители опубликовали снимок, на котором бетонный монумент в районе Кировской горы стоит без золоченной таблички: она оказалась раскрошена на куски и лежала на земле. Отмечается, что место значимое. Каменное изваяние поставили в память о массовом расстреле участников мартовского восстания.

Жители сообщили, что памятник в ужасном состоянии еще с декабря. Восстанавливать его не торопятся. По словам сибиряков, это неуважение к памяти погибших. Мемориалу требуют вернуть прежний вид.

Ранее сообщалось, что российский журналист рассказал об истории подвига Иканской сотни.