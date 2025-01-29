Важный памятник разрушили в кузбасском городе
В Ленинске-Кузнецком возмутились повреждением исторического памятника
Фото: [unsplash.com]
В Ленинске-Кузнецком главная часть исторического памятника оказалась разрушена. Местные жители бросили клич в соцсетях, с призывами восстановить мемориал, сообщает VSE42.Ru.
В соцсетях жители опубликовали снимок, на котором бетонный монумент в районе Кировской горы стоит без золоченной таблички: она оказалась раскрошена на куски и лежала на земле. Отмечается, что место значимое. Каменное изваяние поставили в память о массовом расстреле участников мартовского восстания.
Жители сообщили, что памятник в ужасном состоянии еще с декабря. Восстанавливать его не торопятся. По словам сибиряков, это неуважение к памяти погибших. Мемориалу требуют вернуть прежний вид.
Ранее сообщалось, что российский журналист рассказал об истории подвига Иканской сотни.