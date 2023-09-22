В Кузбассе пострадал водитель перевернувшегося грузовика с углем

В сети появились снимки с места происшествия, на которых видно перевернувшийся автомобиль. Несмотря на то, что он выглядит покореженным, водителю удалось выжить. Ему помогли выбраться сами свидетели аварии.

Инцидент произошел еще 21 сентября, примерно в 14:30. В это время грузовик завалился в бок и упал в канаву, потому что водитель не смог вписаться в поворот. К слову, ранее местные жители отмечали, что именно этот участок дороги является довольно аварийным и опасным. Подобные происшествия здесь уже имели место быть.

Сообщается, что 27-летний водитель отделался травмами, но остался жив. Сейчас он находится на стационарном лечении.