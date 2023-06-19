В Кузбассе потерявший память мужчина не смог сам вернуться домой

Стало известно, что в одном из городов Кемеровский области пенсионер вышел из дома, но не нашел обратную дорогу из-за проблем с памятью. Об этом сообщает издание «Vse42.ru»

Пожилой мужчина решил прогуляться по Междуреченску, но потерялся в городе и не смог вернуться домой, потому что забыл, где находится его место жительства. Тревогу забила супруга 66-летнего пенсионера, которая подала обращение с поиском в правоохранительные органы.

По словам женщины, у ее мужа наблюдаются проблемы со здоровьем, из-за чего он не в силах самостоятельно ориентироваться на местности. Чтобы найти потерявшегося, на помощь выехали экипажи Росгвардии. Совсем скоро им удалось обнаружить мужчину, который очень подходил под описание. Его доставили домой к супруге, о чем сообщает ведомство.