В Кузбассе пришедшая в магазин с мамой девочка неожиданно пропала

В поселке Тисуль в Кузбассе женщина потеряла ребенка после захода в магазин и не смогла самостоятельно отыскать, пишет VSE42.Ru со ссылкой на Росгвардию. К поискам малышки подключили силовиков.

Как рассказали в Росгвардии, жительница п. Тисуль пошла в магазин с пятилетней дочкой. Во время покупок мать отвлеклась на долю секунды: этого хватило, чтобы потерять ребенка из поля зрения. Оказалось, что девочка вышла из магазина и ушла в неизвестном направлении

Самостоятельные поиски сельчанке не помогли: она так и не смогла докричаться до дочери и найти ее. После обращения во вневедомственную охрану к делу подключились силовики. В тот же день ребенка нашли на ул. Ленина. Дошкольницу вернули домой и передали взволнованной матери.

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