В Индонезии месяц ищут пропавшую в свой день рождения россиянку

В Индонезии еще 30 августа, в свой день рождения, пропала графический дизайнер из России Александра Мордовина. Сейчас родные настолько отчаялись, что предлагают за ее нахождение 100 тыс. руб., так как официальные поиски прекратились, так и не принеся результата, сообщил SHOT.

На данный момент пропавшую ищет группа волонтеров, которые с привлечением охотников осматривают территорию в районе активного вулкана Ринджани. Восхождения на него в одиночку запрещены, так как дорога проходит через джунгли с дикими обезьянами.

Пока волонтеры предполагают, что у женщины есть все шансы выжить, так как в джунглях водятся только дикие обезьяны и кабаны. Исключением станет один вариант — если Мордовина все же сорвалась со скалы.

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