В Кузбассе произошло жесткое тройное ДТП с фурами: есть погибшие

Кошмарная авария в Тяжинском округе закончилась трагедией для предполагаемого виновника ДТП и водителя, стоявшего на обочине.

На 539-м километре трассы у пгт Итатский столкнулись две фуры MAN и Volkswagen Tiguan. По предварительным данным, 71-летний водитель грузового транспорта выехал на «встречку» для обгона, но не рассчитал расстояние и совершил столкновение с другой габаритной машиной.

Как пишет издание «Vse42.ru», после удара фура отлетела в стоявший на обочине Volkswagen Tiguan и его 45-летнего водителя, который вышел из салона.

В результате тройного ДТП машины превратились в груды металла, а люди получили травмы, несовместимые с жизнью. Известно, что погибли два человека: пожилой мужчина, возможный виновник аварии, а также водитель из легкового авто.