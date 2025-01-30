В Кузбассе прошла массовая эвакуация детей из школы из-за «минирования»
В кузбасском пгт Краснобродский эвакуировали школу из-за угрозы минирования
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В поселке городского типа Прокопьевского муниципального округа прошла эвакуация детей из одной школы после анонимной угрозы о минировании. Об этом со ссылкой на соцсети сообщает VSE42.Ru.
Сообщение поступило в одну из школ Краснобродского 30 января. Аноним позвонил и заявил о минировании учреждения. При этом собеседник подчеркнул, что дает 30 минут на то, чтобы все покинули здание.
Сигнал об угрозе тут же передали службам, а тем временем провели эвакуацию. Всех детей и сотрудников вывели на улицу, на место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии и экстренные службы.
В ходе проверки здания не нашли подозрительных предметов. Вскоре подтвердили, что угроза ложная и никаких взрывоопасных предметов в здании нет. Анонимного автора сообщения устанавливают.
Ранее сообщалось об угрозе минирования канатной дороги в Нижегородской области. Специалисты провели проверку информации.