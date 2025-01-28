Специалисты проверили информацию о минировании канатной дороги в Нижегородской области

На протяжении дня в понедельник, 27 января, в Нижегородской области эвакуировали более 300 человек из-за сообщений о минировании разных объектов, сообщил newsnn.ru.

Источник в экстренных службах сообщил NewsNN, что в регионе были эвакуированы 291 несовершеннолетних. Сообщения о минировании поступали от неизвестных лиц. Каждый раз сотрудники правоохранительных органов проверяли информацию. Злоумышленники заявляли о минировании канатной дороги, школы и торгового центра. Горожан эвакуировали.

По данным издания, информация о взрывных устройствах не подтвердилась. 28 января все перечисленные объекты работают в привычном графике. Сотрудники правоохранительных органов выясняют имена тех, кто ввел силовиков в заблуждение.

Издание отметило, что ранее из здания нижегородского кинотеатра «Орленок» эвакуировали около 100 человек из-за обнаружения странного чемоданчика. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. В середине января злоумышленники сообщали о лжеминировании зданий детских садов и судов.

Ранее сообщалось, что пермяки присылали фото скорых и экстренных служб у ТЦ.