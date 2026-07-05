Фетисов и депутаты Подольска передали гуманитарную помощь бойцам СВО

В Центре поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей прошла рабочая встреча с участием депутата Государственной думы РФ Вячеслава Фетисова, депутатов Совета депутатов Виктора Щукина и Владимира Дзагоева, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

В рамках мероприятия военнослужащим передали гуманитарную помощь: средства индивидуальной защиты, баллистические пакеты, аккумуляторы для раций, походные фильтры для воды, жгуты, антенны, партии раций, квадрокоптер и портативная электростанция.

В знак признательности боец 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии вручил Фетисову боевой стяг своего подразделения. В ответном слове депутат подчеркнул, что власти стремятся сделать все для поддержки военнослужащих и их семей.

Парламентарии также отметили, что помощь фронту и семьям военнослужащих остается приоритетной задачей для органов местного самоуправления. Регулярные встречи, по их мнению, позволяют сохранять живую связь между защитниками и их родными.

Ранее сообщалось, что волонтеры Подмосковья оказали помощь в госпиталях Ростовской области.