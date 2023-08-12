В Кузбассе вандалы разгромили памятник, посвященный шахтерам

Информацией об этом поделились в социальных сетях. Согласно ей, данный памятник находился в Ленинске-Кузнецком рядом с городским Домом культуры. Сообщается, что он был посвящен шахтерам. Соответствующие данные подкреплены снимками.

На них можно заметить, что вагонетки из металла, на которых написаны памятные надписи, перевернуты и разбросаны по земле. Местные жители негодуют. Их оскорбил подобный акт вандализма. Тем более, в скором времени будет отмечаться День шахтера. А все это значит, что злоумышленники должны понести наказание.

Такие городские объекты служат напоминанием горожанам о тяжелом труде людей под землей.