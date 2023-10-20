В Кузбассе женщина пожаловалась на слой сажи, который покрыл ее чистый автомобиль

У местной жительницы возникли резонные вопросы «Что происходит с нашей экологией?» и «Как этим дышать?».

Жительница одного из поселков Кузбасса опубликовала на странице местного паблика в соцсетях жалобу на экологическую обстановку в регионе.

Как выяснилось, по словам автовладелицы, машину помыли вечером предыдущего дня, а уже сегодня с утра она покрылась слоем непонятного вещества, которое больше напоминает сажу. К своей жалобе она прикрепила видеоролик, что подтверждает сказанное. Этими кадрами также поделилось издание «Vse42.ru».

На них видно, что при работе дворниками мутная грязь на лобовом стекле собирается в черную кучу пыли. Женщина отметила, что она в поселке Постоянный уже была раньше, но так серьезно экологический вопрос встал около года назад.