В кузбасском городе пожар выгнал на улицу жителей многоэтажки поздно вечером

В Прокопьевске из-за неосторожного обращения с огнем вспыхнул пожар, из-за которого местным пришлось покинуть дом. Об этом также пишет издание «Vse42.ru» .

Стало известно, что из квартиры на первом этаже многоэтажки в воскресный вечер, двенадцатого ноября, шел дым. Именно тогда спасатели получили сообщение о возгорании. После этого для ликвидации пламени выехала группа из десяти человек, а также четыре единицы техники.

Еще до прибытия пожарных из дома собственными силами эвакуировались восемь человек. К слову, информации о пострадавших не сообщалось, но среди материальных последствий возгорания оказалась повреждена мебель в комнате на площади 3 кв. м. Потушить огонь удалось примерно за пятнадцать-двадцать минут.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что мать и ее двухлетняя дочь сгорели заживо в пожаре в подмосковном Подольске.