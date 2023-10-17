В квартале «Надежда» подмосковного Ступино продолжается возведение новой школы

Строительная готовность школы, рассчитанной на 550 учеников, в подмосковном Ступино составляет уже пятьдесят процентов. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

На объекте задействовано порядка шестидесяти рабочих и четыре единицы техники, завершаются монолитные работы, выполняется кладка наружных стен, устройство инженерных сетей. Ведется активное благоустройство прилегающей территории.

Согласно проекту, в новом здании разместятся учебные классы, лаборантские и мастерские, также предусмотрены помещения для кружков, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовая с пищеблоком полного цикла, медкабинет и административные помещения. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Накануне в эфире телеканала «Россия24» губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжают строить школы.