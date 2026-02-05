В квартирах стынет вода: сколько домов в Петербурге останутся без отопления до утра?

В Московском районе Санкт-Петербурга аварийный ремонт на тепловой магистрали оставил без отопления и горячей воды жителей 16 многоквартирных домов. Инцидент произошел на улице Типанова, где специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» устраняют повреждение на обратном трубопроводе.

Как сообщили в пресс-службе компании, причиной стала труба диаметром 200 мм, проложенная еще в 1994 году. Технологическое нарушение было зафиксировано 5 февраля в 11:20. В зону отключения попали, в частности, дома на улице Ленсовета, о чем в редакцию «Фонтанки» сообщил один из жильцов. В «Теплосети» пояснили, что управляющие компании заранее оповестили жителей о начале работ. При этом первоначальный объем ремонта пришлось расширить из-за необходимости замены сильфонного компенсатора и прохождения неподвижной опоры. Полное восстановление подачи тепла и горячей воды планируется к 8:00 утра 6 февраля.