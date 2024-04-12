В Лабытнанги пьяный мужчина порезал собутыльника и украл его вещи

В Лабытнанги мужчина оказался под подозрением в совершении двух преступлений. Полагают, что он по пьяни зарезал товарища по бутылке и украл его вещи. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

По предварительным данным, преступления северянин совершил 7 июля 2023 года. Мужчина принимал в гостях знакомого, который пришел на застолье. В ходе ссоры хозяин дома схватился за нож, поранив гостя. Было нанесено не менее трех колото-резаных ранений по разным частям тела. Пострадавшему удалось выбраться из дома, позвать на помощь и спасти этим свою жизнь. Скорая помощь оперативно забрала мужчину.

После нападения 37-летний украл у знакомого сумку с банковской картой. Через несколько дней он воспользовался краденым пластиком, потратив около 3 000 рублей. При этом он также украл у товарища много вещей: ущерб оценили в семь тысяч рублей.

Агрессора быстро вычислили и задержали. Ему инкриминируют «покушение на убийство», «хищение денежных средств с банковского счета» и «хищение имущества». Расследование дела пока продолжается.

Ранее сообщалось, что в Балашихе женщина попала под суд за убийство и расчленение своего отца.