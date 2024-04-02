В Лабытнанги приняли более 60 детей из Белгорода

Школьников познакомили с ямальским городом Лабытнанги. Город принял 66 детей и подростков, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на администрацию.

Детей из Белгорода тепло приняли в ЯНАО. В Лабытнанги школьников уже познакомили с культурой региона, проведя экскурсию в краеведческом музее. Детям рассказали про традиции народов Севера. Кроме того, дети смогли покататься на коньках, посетить мастер-классы в библиотеке и многое другое.

Юных белгородцев поприветствовал лично и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, а также глава Лабытнанги Марина Трескова.

«Договорились организовать для подростков катание на оленьих упряжках, посещение ГЛК «Октябрьский», — говорится в сообщении.

3 апреля у детей из Белгорода в Лабытнанги ответственный день: первый поход на учебу в школу №3. Сами группы гостей из дальнего региона проживают в филиале Ямальского многопрофильного колледжа, где их обеспечили всем необходимым.

Ранее сообщалось, что люди пострадали при обстреле Белгорода.