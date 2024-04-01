Девять человек пострадали при обстреле Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле Белгорода со стороны ВСУ пострадали девять человек.

«Один мужчина в тяжелом состоянии — у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери — баротравма. Бригадой скорой оба пострадавших были доставлены в областную клиническую больницу», — написал глава региона в мессенджере.

Он добавил, что шесть мужчин и женщина также были доставлены в городскую больницу. Они получили осколочные ранения разных частей тела и баротравмы.

По словам Гладкова, в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны вооруженных формирований Украины в 13 квартирах в восьми многоэтажных домах были выбиты стекла. Кроме того, были повреждены три частных жилых дома.

После прилета повредился фасад школы №14. Была побита плитка и выбиты около двадцати окон. Также повреждения зафиксированы у трех автомобилей. Один из них полностью сгорел.

В Белгородском районе, написал Гладков, работала система противовоздушной обороны (ПВО). После отражения снарядов, летящих со стороны Украины, два частных дома в населенных пунктах Дубовое и Таврово были повреждены.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде будет продлено дистанционное обучение в школах из-за усилившихся атак со стороны ВСУ. Губернатор ежедневно сообщает о работе ПВО в регионе, последствиях падения беспилотников и украинских снарядов.

На всей территории Белгородской области установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В 2023 году на Грайворонский район Белгородской области совершили нападение украинские диверсанты. Их атаку отбили силовики.

Ранее мы сообщали, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова навестила детей из Белгородской области в Клину.