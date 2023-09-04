В Лабытнанги выпущена юбилейная книга, посвященная истории города и поселка Харп

Произошло важное событие в культурной жизни Лабытнанги – появление юбилейной книги, посвященной богатой истории самого города и поселка Харп.

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», она была создана общими усилиями одной команды, в которую входили талантливые и преданные делу люди, включая главу города, Марину Трескову.

Работа над этим проектом требовала значительных усилий и времени, но в результате был сделан неоценимый вклад в сохранение исторического наследия города. Каждая страница этой книги рассказывает о жизни и труде жителей Лабытнанги и поселка Харп.

Экземпляры будут переданы в муниципальные библиотеки, а также в школы и социальные учреждения, чтобы как можно больше людей смогли ознакомиться с этим ценным источником информации.