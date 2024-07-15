В лагере «Искра» юных красногорцев обучили правилам пожарной безопасности

Организацией обучающего мероприятия занимался отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Красногорск и 15 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области. Мероприятие состояло из теоретической и практической части. Сначала юных красногорцев проинформировали о распространенных причинах пожаров, о способах их предотвращения и правилах действий при обнаружении возгорания.

«С отделом надзорной деятельности, МЧС по Красногорску мы работаем очень давно. Лично я как директор работаю с ними пятый год, и каждый год в период летней оздоровительной кампании ежесменно к нам приезжают пожарная машина и представители отдела надзорной деятельности. Для детей это не только развлекательное, но и очень познавательное мероприятие», — рассказал директор детского оздоровительного лагеря «Искра» ГБУ «Мосгоргеотрест» Александр Кононенко.

После лекции сотрудники пожарно-спасательной части показали ребятам пожарно-техническое оснащение пожарного автомобиля. Особенные эмоции у детей вызвала подача воды из пожарного ствола. Они с вниманием слушали о гидравлическом аварийно-спасательном инструменте и способах его применения, об отличиях в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. После этой встречи некоторые ребята задумались о том, что хотели бы в будущем посвятить свою жизнь благородной профессии спасателей.

Подобные встречи — это не разовая акция. На протяжении всего летнего сезона сотрудники МЧС проводят занятия и контролируют вопросы безопасности во всех детских оздоровительных лагерях округа.