В Лаосе пятерых золотоискателей спасли из затопленной пещеры, еще двоих ищут

В Лаосе завершилась масштабная спасательная операция: из затопленной пещеры удалось вызволить пятерых из семи мужчин, которые провели под землей около недели. Об этом сообщает Daily Mail .

По данным издания, группа спустилась в пещеры, чтобы добывать золото, не имея при этом отношения к промышленной горнодобыче. Во время сильного ливня вода в подземных выработках начала стремительно подниматься. Трое участников сумели выкарабкаться на поверхность самостоятельно и немедленно отправились за подмогой: их товарищи оставались заблокированными на глубине около ста метров.

К операции привлекли спасателей из Таиланда и Китая. Совместными усилиями они откачивали воду мощными насосами, прокладывали путь вглубь и налаживали вентиляцию. У заблокированных мужчин имелся небольшой запас еды и воды, что и позволило им продержаться до прибытия помощи.

В настоящее время поиски еще двух человек, оставшихся в пещерах, продолжаются.