В Латвии русская пенсионерка находится под угрозой депортации из-за языкового экзамена

Пожилую женщину тащили на языковой экзамен на инвалидной коляске. Она страдает множеством заболеваний, в том числе диабетом.

Напомним, что еще в июле в социальных сетях распространился ролик, на котором пожилую женщину отнесли на экзамен по латышскому языку. Поскольку для освобождения 74-летней пенсионерке не хватило одного года, то она была обязана явиться на сдачу.

Как пишет RT, после ее визита в учебном центре оборудовали помещение для сдачи экзамена на первом этаже. Наталья Петровна отзывается о происходящем негативно, называя все это «ситуацией на грани маразма».

К слову, в Латвии внесли поправки в законодательство, и теперь у женщины есть два года для того, чтобы освоить язык и сдать его еще раз. В противном случае, пенсионерка будет депортирована из страны. Так или иначе, ей предстоит заплатить пошлину.