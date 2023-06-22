В ЛДПР предложили назвать 22 июня Днем Европы

Первый замруководителя фракции ЛДПР в Думе Сергей Леонов предложил назвать 22 июня Днем Европы, поскольку в этот день почти весь Старый Свет напал на Советский Союз.

«Под Гитлером были все: от испанцев и итальянцев до наших соседей румын и болгар – весь современный Евросоюз. Разве не повод им отмечать День Европы именно в эту кровавую дату», – сказал Леонов.

Депутат обратил внимание на то, что в странах Восточной Европы идет перелицовка истории. На Украине Днем Европы назначили 9 мая, когда в России празднуют День Победы.

Ранее Владимир Зеленский предложил отмечать День памяти и победы над нацизмом на Украине 8 мая. Празднование Дня победы 9 мая отменили и в Молдавии, перенеся его на 8 мая и переименовав его в День памяти и примирения.