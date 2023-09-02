В ЛДПР выдвинули идею бесплатного лечения пенсионеров в санаториях

Как сообщает агентство «РИА Новости» , ЛДПР выдвинула законопроект, направленный на введение бесплатного санаторно-курортного лечения для пенсионеров в России.

Таким образом, они смогут получить бесплатные путевки в санатории с оплатой проезда. Леонид Слуцкий считает, что данная инициатива является заслуженной поддержкой от государства для пожилых людей.

Одним из основных аргументов введения инициативы является социальная составляющая. Предоставление бесплатного санаторно-курортного лечения позволит людям серебряного возраста находить новых друзей. А это важно для качества жизни и благополучия пожилых людей.

Предложение ЛДПР может также способствовать развитию туризма в регионах и улучшению условий в российских санаториях. Возможно, оно также подтолкнет к созданию новых рабочих мест в этой сфере.