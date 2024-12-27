В Лефортовском тоннеле Москвы восстановили движение после смертельного ДТП

В Лефортовском тоннеле на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве движение было восстановлено после аварии, о чем сообщил столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале.

Перед этим Департамент транспорта информировал о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Лефортовском тоннеле. На месте работают городские службы, движение затруднено на протяжении одного километра.

«Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено», — говорится в сообщении дептранса.

Напомним, участниками дорожного происшествия стали автомобили Lexus и Volvo. Столкновение случилось после того, как один из транспортов притормозил в Лефортовском тоннеле. Также стало известно, что погиб человек.

Baza сообща ла предварительные подробности инцидента. Согласно опубликованной информации, «Лексус» заглох, о чем до происшествия водитель написал в чат автолюбителей. Он пожаловался на ошибку на панели управления и на неповоротливый руль.

После остановки водитель дорогостоящей машины решил выставить канистру в качестве аварийного знака. Однако в этот момент его вместе с транспортом «зацепила» Volvo. На опубликованных из тоннеля кадрах видно вмятину на «Лексусе» и разбросанные обломки, а чуть дальше — тело, предположительно, водителя Lexus.