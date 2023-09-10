В Ленинградской области полиция задержала мужчину, до смерти избившего пассажира автобуса

Сотрудники полиции в Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемому в убийстве пассажира автобуса, сообщили в региональном главке МВД России.

Накануне в Гатчине 36-летний мужчина сделал в автобусе замечание 45-летнему пассажиру. Тот в ответ начал драку.

Водитель высадил обоих участников конфликта. Но пассажир и после этого продолжил избивать обидчика.

Вечером в полицию позвонила супруга потерпевшего. Прибывшие на место сотрудники обнаружили труп мужчины.

Следствие возбудило уголовное дело об убийстве.