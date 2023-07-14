В Ленинском городском округе отремонтируют восемь детских площадок

Перечень мест, в которых пройдут ремонтные работы, был сформирован с учетом пожеланий горожан. В него вошли пять площадок в Видном, две — в Сапроново и одна — в Коробово. Сейчас по каждой из восьми территорий запущены конкурсные процедуры.

По словам главы муниципалитета Алексея Спасского, все территории для детских игр отремонтируют по актуальным стандартам безопасности. Планируется, что все работы по обновлению площадок завершатся к концу сентября 2023 года.

Отметим, что муниципальное предприятие Ленинского городского округа по благоустройству регулярно обновляет покрытие и сломавшиеся элементы на детских площадках и местах для занятий спортом. Еженедельно меняется около полусотни таких частей.