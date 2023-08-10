В Ленинском городском округе Подмосковья отметили передовиков строительной компании
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Ленинский]
Глава Ленинского округа Алексей Спасский в преддверии Дня строителя встретился с коллективом компания «Албес» и вручил наиболее отличившимся сотрудникам награды от муниципалитета.
Глава тепло поздравил собравшихся с наступающим профессиональным праздником и отметил, что «Албес» уже более 27 лет поставляет на рынок качественные материалы, которые пользуются большим спросом.
«Желаю предприятию развития и процветания, сотрудникам – здоровья, счастья и благополучия», — заключил Алексей Спасский.
Строители, в свою очередь, поблагодарили руководителя округа за проявленное внимание и награды.
Строительная компания, в штате которой трудятся свыше тысячи человек, три года назад вошла в список системообразующих организаций Подмосковья. Изготовляемые материалы применялись при возведении почти 40 станций столичной подземки, аэропортов и других крупнейших объектов. В настоящее время «Албес» участвует в реализации проектов в новых территориях России, включая Мариуполь и Луганск.