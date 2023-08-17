В Ленинском городском округе полностью обновят пять дворов и семь детских площадок

Он отметил, что в муниципалитете уже применяют новый подход в этой сфере, который в следующем году планируют ввести во всем Подмосковье: с подрядчиком оговаривают конкретные сроки на выполнение каждого вида работ. Это помогает свести дискомфорт для жителей к минимуму.

В этом году в пяти дворах Ленинского городского округа поменяли асфальт. Сделали это в сжатые сроки - всего за 17-20 дней. Обновили один двор в поселке Измайлово и четыре двора в городе Видное:

- Видное, ул. Березовая, д.5, ул. Ольховая, д.6,8;

- Видное, пр-т Ленинского Комсомола, д.37,39;

- Видное, пр-т Ленинского Комсомола, д. 58,60,62,64;

-Видное, ул. Советская, д.2Б, Школьная, д.55А;

- Измайлово, д.2,3,4,7.

Уже в сентябре на этих же территориях заменят системы освещения, поставят новые скамейки и урны, отремонтируют детские и контейнерные площадки.

Кроме того, ремонт запланирован еще на семи детских площадках в Ленинском городском округе по адресам:

- Видное, ул. Строительная, д.29

- Видное, ул. Лемешко, д.18

- Видное, пр-т Ленинского Комсомола, д.52

- Видное, ул. Советская, д.34

- Сапроново, кв-л Северный, д.21

- Сапроново, кв-л Северный, д.11-13

- Коробово, ул. Весенняя, д.62

На улицах Строительной и Лемешко работу начнут уже в ближайшее время.