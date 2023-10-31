В Ленинском городском округе провели медицинский фестиваль

В городе Видное Ленинского городского округа состоялся фестиваль «Здоровый взгляд на жизнь». Мероприятие проводилось на базе Дворца спорта «Видное», участие в нем приняли более 15 медицинских организаций, среди них были как муниципальные учреждения, так и коммерческие компании.

Программа фестиваля оказалась обширной и познавательной.

Площадка привлекла более 1,5 тыс. жителей Ленинского городского округа. Посетителям предложили ряд возможностей. Во-первых, гости смогли пройти диспансеризацию и различные обследования, также их обучили некоторым полезным медицинским навыкам, а для желающих провели консультации профильных специалистов.

Фестиваль проходил во второй раз при поддержке местного филиала Торгово-промышленной палаты и администрации Ленинского городского округа.