В Ленинском городском округе в этом году комплексно благоустроят ряд дворов

В Ленинском городском округе Подмосковья в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в течение 2023 года обновят пять придомовых территорий. Из них четыре находятся в Видном.

Речь идет об участках на улице Березовой, Ольховой, о двух площадках на проспекте Ленинского Комсомола, а также на улицах Советской и Школьной. Еще один двор благоустроят в поселке Измайлово.

На данный момент завершены асфальтоукладочные работы на улицах Березовая, Ольховая, Советская, Школьная. Также готовят участок для обновления асфальта на проспекте Ленинского Комсомола. А со следующей недели начнутся работы в Измайлово.

Как отметил глава муниципалитета Алексей Спасский, сейчас модернизируют пространство у МКД, чтобы создать комфортную инфраструктуру для горожан: построить площадки для разного вида досуга, привести в порядок уличное освещение, посадить деревья и многое другое.

Завершить комплексное благоустройство планируют до конца этого года.