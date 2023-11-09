В Ленинском городском округе в конце ноября появится еще один современный детский сад

Новый детский сад в конце ноября откроют в ЖК «Живописный». Об этом рассказал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Он проверил ход работ на объекте.

Дошкольное учреждение построили на средства инвестора. Это девятый детский сад, который введут в эксплуатацию в Ленинском округе в этом году. В общей сложности благодаря новым учреждениям в муниципалитете появилось более 3 тыс. мест в дошкольных учреждениях. Детский сад в ЖК «Живописный» крайнее дошкольное учреждение в программе социальных объектов этого года.

Новый садик в «Живописном» небольшой — на 130 мест. Компактный и уютный. В здании разместят 6 групп. Посещать его смогут дети от 2 до 7 лет. Под одной крышей будут функционировать медкабинет, пищеблок, кабинеты для занятий музыкой и спортом. Территория учреждения будет недоступна для посторонних.

Сейчас учреждение ожидает санитарно-эпидемиологическое заключение и получение лицензии.