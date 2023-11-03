В Ленинском городском округе вручили награды семьям погибших бойцов

Церемония прошла в Историко-культурном центре в Видном Ленинского городского округа. Участники встречи подчеркнули: бойцы, награжденные посмертно, проявили особое мужество, патриотизм и, конечно, героизм.

Орден Мужества – одна из самых высоких наград, которую присваивают за выполнение боевых задач. Имена героев из Ленинского городского округа войдут в историю всей России.

В муниципалитете на базе администрации продолжает работу Центр помощи семьям участников СВО. Обратиться сюда можно с любой проблемой. Адрес: улица Школьная, 24А.

Также в Ленинском городском округе активно собирают и передают в зону СВО партии помощи. В этой работе участвуют местные депутаты и представители бизнеса, общественники, местное отделение «Боевого братства», а также семьи самих бойцов.