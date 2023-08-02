В Ленинском округе юные пожарные и спасатели соревновались в финале всероссийского состязания

Как известно, в округе действует полигон для тренировки специалистов в деревне Апаринки. На его базе проходит финальный этап XVII-х Всероссийских соревнований.

«Для нашего муниципалитета стало большой честью принять соревнования такого высокого уровня», — отметил в приветственном слове глава Ленинского горокруга Алексей Спасский.

В Ленинский приехали со всей страны более 200 участников финала. География обширная — от Севастополя до Сахалина. 200 ребят от 11 до 17 лет из 8 федеральных округов России уже прошли региональные этапы соревнований. В течение 10 дней они покажут свои навыки поисково-спасательной и противопожарной работы, организации быта в полевых условиях, оказания первой помощи.

В Общероссийское движение «Школа безопасности» входят миллионы ребят со всей страны. Там молодежь учится основам безопасности жизнедеятельности, отрабатывает навыки безопасности при пожаре, наводнении и в других чрезвычайных ситуациях. Многие затем выбирают профессии, связанные со спасением людей.