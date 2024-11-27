В Ленинском округе модернизируют дорожную сеть регионального и федерального значения

В Ленинском округе активно модернизируется дорожная инфраструктура как регионального, так и федерального уровня.

В 2024 году было обновлено три участка областных дорог, открыт новый путепровод над трассой А-105, а также продолжается строительство автодороги ЮЛА и реконструкция Каширского шоссе, как рассказали в пресс-службе главы округа.

Ремонт трех автодорог, включая Володарское шоссе от Мисайлово до Орлова, дорогу в Коробово и участок Каширского шоссе в районе Петровского, выполнен за счет бюджета Московской области. Глава муниципального образования Станислав Каторов отмечает, что для покрытия был использован современный евроасфальт.

В этом году также завершилось строительство нового путепровода на участке дороги «Горки Ленинские — Чурилково», который заменил старый мост, демонтированный в прошлом году на федеральной трассе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев контролирует реконструкцию Каширского шоссе и строительство Южно-Лыткаринской магистрали. В рамках текущих планов до конца года предполагается запуск участков ЮЛЫ, а также завершение первого этапа реконструкции «каширки» — откроется движение по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и «аэропортовкой».