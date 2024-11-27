Почти 1,2 тысячи пациентов обратились к акушеру-гинекологу в Ленинском округе

Около 1,2 тысячи пациентов обратились к акушерам-гинекологам Видновского перинатального центра с начала года, сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа.

Запись на прием к специалистам ведется через портал госуслуг, регистратуру и колл-центр. Пациентки в возрасте от 18 до 49 лет могут проверить в медучреждении свое репродуктивное здоровье: врачи проводят осмотр, берут мазки на флору и онкоцитологию, а после получения результатов либо завершают диспансеризацию, либо предлагают лечение.

Проверить диспансеризацию репродуктивного здоровья могут жители округа, прикрепленные к медорганизации с полисом ОМС по Подмосковью. Пациентки могут выбрать любого врача. В случае обнаружения каких-либо патологий или спорного результата – женщин направят на второй этап диспансеризации для проведения УЗИ органов малого таза и молочных желез.