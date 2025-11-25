В Ленинском округе переместили на штрафстоянку несколько десятков машин

В Ленинском городском округе 24 ноября сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области провели рейд в жилом комплексе «Государев дом». Мероприятие состоялось по обращению жителей, поступившему в рамках встречи «Выездная администрация. Транспорт».

В ходе рейда было эвакуировано 35 транспортных средств, нарушавших правила парковки. Среди эвакуированных автомобилей — 2 грузовых транспортных средства, 2 автомобиля типа «Газель» и 31 легковой автомобиль. Все транспортные средства перемещены на специализированную штрафную стоянку.

Основанием для эвакуации послужили парковка под запрещающими знаками и парковка вторым рядом. Информацию о местонахождении эвакуированного транспорта можно получить по телефону 112, через приложение «112 МО» или на сайте центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

В пресс-службе главы округа сообщили, что подобные рейды будут проводиться на регулярной основе и в других районах Ленинского городского округа.