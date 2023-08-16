В Ленинском округе Подмосковья активно ремонтируются медицинские учреждения

С начала года уже отремонтирована амбулатория в поселке Измайлово. В детской поликлинике в Видном обновлены стены, полы, потолки, модернизируется система отопления. К качеству работ у медиков нет претензий. Аналогичная ситуация и в других учреждениях — амбулаториях в Новодрожжино и поселке Володарского. Помимо ремонта внутри помещений, внимание уделяется и прилегающей территории. В частности, в случае необходимости приводятся в порядок тротуары, подходы к амбулаториям.

Согласно графику, ремонт должен быть завершен до начала 2024 года. Ситуация находится на контроле администрации городского округа.