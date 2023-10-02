В Ленинском округе Подмосковья благоустраивается новый лесопарк

В этом году здесь проложена сеть из тропинок, установлены лавочки, урны, парковки для велотранспорта, оборудована площадка для выгула и дрессировки домашних животных.

В сентябре парк открылся для посещения, но модернизация при этом продолжается. Как отмечает глава городского округа Алексей Спасский, все запланированные работы завершатся до конца этого месяца. Ведется монтаж спортивной и детской площадок, готовится пешеходная дорожка на сваях над оврагом. Строители позаботятся также о территории для велосипедистов и о мамах с детьми.

Благоустройство идет в рамках областной программы «Парки в лесу».