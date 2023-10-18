В Ленинском округе Подмосковья готовят к запуску новую котельную

Предназначение объекта — обеспечивать теплом жилые дома в строящемся жилищном комплексе «Эко Видное 2.0». В ближайшей перспективе нагрузка увеличится: котельная будет обслуживать и социальную инфраструктуру, включая школу и детские сады.

Запуск котельной находится на контроле администрации округа. Глава муниципалитета Алексей Спасский лично проверил состояние объекта.

В ходе общения с коммунальщиками он напомнил, что к ноябрю все должно быть готово на 100 процентов. Глава также отметил, что отопительный сезон начался по плану и в целом проходит спокойно. Каждое обращение жителей по этой теме оперативно рассматривается, принимаются исчерпывающие меры.