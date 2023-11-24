В Ленинском округе Подмосковья начали создавать новогоднюю атмосферу

Соответствующее распоряжение от руководства муниципалитета получили профильные предприятия. В первый день зимы включат новогоднюю иллюминацию, на 22 площадках установят наряженные елки. Традиционно будет организовано шествие Дедов Морозов и Снегурочек. В зимнее время запланированы сотни развлекательных программ — концерты, детские представления, соревнования и множество других интересных мероприятий.

Особое внимание уделяется созданию зон для активного отдыха. В усадьбах и городских парках организуют лыжные трассы, зальют катки. Обо всех грядущих событиях администрация муниципалитета будет заранее информировать.