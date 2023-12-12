В Ленинском округе Подмосковья откроют бесплатные катки с искусственным льдом

В двух микрорайонах Ленинского округа скоро появятся большие бесплатные катки с искусственным льдом.

По информации из администрации муниципалитета, одна арена в ближайшие дни заработает в микрорайоне «Восточное Бутово» на стадионе при школе № 1 в поселке Боброво, вторая на базе Мисайловской школы № 1 в жилищном комплексе «Пригород Лесное».

В настоящее время рабочие бригады наращивают ледовый настил, после чего в дело вступит заливочный комбайн. Одновременно ведут установку необходимого оборудования специалисты по звуку и свету.

Отмечается, что катки вплоть до 15 марта будут работать бесплатно для всех желающих провести здесь досуг. За деньги работает только прокат коньков.

Торжественное открытие катка в Восточном Бутово состоится уже в пятницу в 21:00 на стадионе Бутовской школы №1, корпус 2. В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» здесь пройдет спектакль Ильи Авербуха с участием известных российских фигуристов.