В Ленинском округе Подмосковья открылась первая модельная библиотека

Новое информационно-культурное пространство на карте округа сразу стало популярным. Посетителям нравится, что появилось много возможностей и интерактивных вариантов интересного досуга. Благодаря финансированию из федерального и местного бюджетов в помещении стало светлее и комфортнее. Также обновили мебель, расширили книжный фонд, а сотрудники прошли обучение по применению современных технологий. Теперь здесь есть все необходимое для работы тридцати кружков по различным направлениям.

В ноябре библиотека отметит 70-летний юбилей и, как справедливо отмечает глава муниципалитета Алексей Спасский, масштабная модернизация стала отличным подарком коллективу учреждения культуры.