В Ленинском округе Подмосковья по просьбе жителей эвакуировано 20 автомобилей

Акция по просьбе жителей была устроена администрацией муниципалитета и сотрудниками ГИБДД. В результате около двадцати автомашин, в том числе четыре грузовика, были эвакуированы из микрорайона Купелинка на штрафную стоянку. Владельцам выписан штраф в размере семи тысяч рублей. Как заверили в администрации округа, подобные рейды в микрорайоне будут постоянными. Дело в том, что в настоящее время идет строительство Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА), которая пройдет по территории Ленинского округа, Лыткарина и Люберец. Въехать в микрорайон Купелинка можно только со стороны улицы Ермолинская, которую нередко вне правил парковки перекрывают автомобили. Жители надеются, что после рейда ситуация существенно улучшится.