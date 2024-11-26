В Ленинском округе Подмосковья появится новая трасса для «Гонок на выживание»

Новую гоночную трассу построят в Ленинском округе. Об этом сообщили в администрации муниципалитета в ходе награждения победителей и призеров 14-го сезона соревнований по автоспорту «Гонки на выживание».

Экстремальные и технические виды спорта не теряют популярности в Ленинском округе. Только в этом году захватывающие гонки посетили свыше пяти тысяч зрителей, отметил председатель окружного Совета депутатов Станислав Радченко. Недавно призеров и победителей открытого Чемпионата Ленинского городского округа наградили в торжественной обстановке в администрации округа.

В личном зачете победил гонщик Александр Протопопов, который стал одним из лучших среди 24 спортсменов из столицы, Ленинского округа и других муниципалитетов Подмосковья. Все показали уверенное мастерство на заездах, которые провели традиционно на трассе «Казачий дозор» в деревне Горки и ряде городов.

Помимо награждения любителей экстремального вида спорта порадовали новостью: в Ленинском округе откроют новую локацию для «Гонок на выживание». Располагаться трасса будет в Молоково, где уже выделили удобный участок под строительство. В будущем это поможет разнообразить гонки и сделать соревнования более зрелищными.