В Ленинском округе Подмосковья поздравили учителей с профессиональным праздником

Педагогов тепло поздравили депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, глава городского округа Алексей Спасский, депутаты, представители духовенства. Все выступающие единодушно отметили, что быть педагогом — это очень высокое предназначение. Алексей Спасский подчеркнул, что у каждого человека есть свой Учитель, дающий знания и жизненные установки.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Ленинский ]

За особые достижения педагогам округа вручили почетные знаки и грамоты.

Напомним, что в муниципалитете работают более двадцати учебных заведений, где трудятся около двух тысяч профессионалов.