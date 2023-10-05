В Ленинском округе Подмосковья поздравили учителей с профессиональным праздником
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Ленинский]
В видновской Детской школе искусств состоялось торжество в честь профессионального праздника учителей.
Педагогов тепло поздравили депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, глава городского округа Алексей Спасский, депутаты, представители духовенства. Все выступающие единодушно отметили, что быть педагогом — это очень высокое предназначение. Алексей Спасский подчеркнул, что у каждого человека есть свой Учитель, дающий знания и жизненные установки.
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Ленинский]
За особые достижения педагогам округа вручили почетные знаки и грамоты.
Напомним, что в муниципалитете работают более двадцати учебных заведений, где трудятся около двух тысяч профессионалов.