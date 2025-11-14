В Ленинском округе помогают с трудоустройством участникам СВО

В Ленинском городском округе создается эффективная система профессиональной адаптации для участников специальной военной операции, сочетающая экскурсии на производства, образовательные программы и целевое трудоустройство. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

В рамках губернаторского проекта «Промышленный туризм Московской области» ветераны уже посетили ведущие предприятия муниципалитета, включая «Газдевайс», ТПФ «Конструкция» и АО «Москокс», где знакомились с историей предприятий, организацией рабочих процессов и перспективами карьерного роста.

«Образовательные программы и содействие в трудоустройстве являются важнейшими направлениями нашей работы. Мы и дальше продолжим развивать комплексную систему поддержки участников СВО», — заявил Станислав Каторов.

Результат этой комплексной работы уже виден. Так, Герой России Рашид Галиуллин после обучения в Одинцовском филиале МГИМО по программе «Управление городской инфраструктурой» трудоустроен в администрации округа. Еще трое защитников из муниципалитета — майор запаса Алексей Гуренков, рядовой запаса Вадим Свистунов и старший лейтенант запаса Виталий Шереметьев — вышли в финал региональной программы «Герои Подмосковья», причем Каторов лично стал наставником Свистунова, который сейчас проходит стажировку.

Образовательная составляющая программы охватывает 14 ветеранов и и членов их семей, осваивающих востребованные специальности: трое получают высшее образование в «Синергии», шесть изучают управление БПЛА, четверо осваивают азы предпринимательства, а один из членов семьи погибшего военнослужащего проходит курс по психологии.