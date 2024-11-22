В Ленинском округе продолжают создание авторазвязки через трассу А-105

Строительство удобной транспортной развязки, которая свяжет трассы Володарского и Каширского шоссе, продолжается в подмосковном Ленинском округе. Маршрут позволит сэкономить время пути до Москвы и упростить выезд в область. О ходе работ проинформировала пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова и Минтранспорта Московской области.

По проекту строятся путеводы через Каширское шоссе и автодорогу А-105. Бригады провели гидроизоляцию на пролетах между каширским участком и основной дорогой, здесь же начали готовить место к укладке асфальта. В настоящее время специалисты ведут монтаж несъемной опалубки, укладывают плиту проезжей части, устанавливают анкерные крепления, которые позволят закрепить барьеры. Готовность объектов оценили в 75%.

Как подчеркнули в пресс-службе, реализация такого проекта позволит водителям быстрее добираться с Каширского шоссе до Москвы, удобно съезжать с него и А-105 на Володарское шоссе. Вкупе это упростит въезд в Москву и область, разгрузит движение на других маршрутах, а также сократит время пути до 20 минут.

Удобную развязку автомобилисты смогут оценить в начале 2025 года. Работы на эстакаде завершат до конца 2024-го.